«الأمر بالمعروف» توفر مصليات متنقلة للمتنزهين بكورنيش جيزان لهذا السبب

وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان، مصليات متنقلة بالواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي والجنوبي بمدينة جيزان، وذلك نظرًا لازدياد أعداد المتنزهين بالواجهات البحرية خلال فعاليات اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وجُهِّزت المصليات بالسجاد ومكبرات الصوت والشاشات الإلكترونية لعرض المحتوى الهادف الذي يحث على أهمية الصلاة والتحصين الفكري، وتجنب الفكر المنحرف، وتعزيز المواطنة واللحمة الوطنية، والتقيد بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بالتباعد الاجتماعي.

Advertisements

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان الشيخ سليمان بن يحيى المالكي، أن الرئاسة العامة وفرت المصليات وجهزتها تجهيزاً كاملاً لخدمة المتنزهين في أماكن وجودهم، وكُلّف من يقوم عليها وتشغيلها وتجهيزها وإقامة الصلاة وإمامة المصلين.

اقرأ أيضًا:

هيئة الأمر بالمعروف تحصل على 92% في مؤشر نضج الخدمات الإلكترونية