بتكلفة تتجاوز 636 مليون ريال.. 79 مشروعًا لتعزيز كفاءة التعليم

كشف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، عن 79 مشروعًا تعليميًا تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، أُنجزت في هذا العهد الزاهر بأكثر من 636 مليون ريال.

وتعكس المشروعات اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على تعزيز منظومة التعليم وتطويرها.

وأوضح أبوهادي، أن المشروعات التعليمية تنوعت لتشمل 29 مشروعًا تعليميًا للبنين، و50 مشروعًا للبنات، لتضاف إلى ما تشرف عليه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان من مبانٍ مدرسية تبلغ في مجملها 718 مبنى مدرسيًا للبنين والبنات، ويدرس بها نحو 210.880 طالبًا وطالبة، ويقوم على تعليمهم نحو 19.359 معلمًا ومعلمة، فيما يبلغ عدد قادة وقائدات المدارس 819 قائدًا وقائدة.

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وثمّن مدير تعليم جازان، اهتمام القيادة بالتعليم، بوصفه ركيزة أساسية من الركائز التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق التقدم ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم، منوهًا بما يشهده التعليم في الفترة الراهنة من منجزات وقفزات عملاقة، تعزز حرص ولاة الأمر بأبناء الوطن ليواكبوا كل تقدم ومعرفة.

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