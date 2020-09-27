السعودية اليوم / البرلمان الصومالي يصادق على اتفاق الانتخابات العامة



مقديشو 09 صفر 1442 هـ الموافق 26سبتمبر 2020 م واس

صادق البرلمان الصومالي،بغرفتيه الشعب والشيوخ، اليوم، على الاتفاق السياسي بين الحكومة ورؤساء أقاليم البلاد، حول إجراء الانتخابات العامة المقبلة في موعدها المحدد.

وحسب الاتفاق ستجري الانتخابات البرلمانية خلال شهر نوفمبر، والرئاسية خلال شهر فبراير المقبلين.

وينص الاتفاق أيضا على إجراء الانتخابات بطريقة غير مباشرة، حيث تختار كل قبيلة (لكل واحدة ممثل بالبرلمان) مندوبين عنها لينتخبوا بدورهم رئيس البلاد، لولاية رئاسية مدتها 4 سنوات.

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