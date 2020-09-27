السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 اصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغت 7462 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 162 حالة.

// انتهى //

02:23ت م

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نواكشوط 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغت 7462 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 162 حالة.// انتهى //02:23ت م0128

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