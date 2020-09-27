شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية مجانية بـ «تقني الباحة» والان نبدء بالتفاصيل

تحتفي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة والمنشآت التابعة لها باليوم الوطني الـ 90 للمملكة من خلال عدد من المبادرات والبرامج المتنوعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالمنطقة مرعي القرني أن المبادرات تشمل دورات تدريبية مجانية لجميع أفراد المجتمع بالتعاون مع منشآت التدريب الأهلية بالمنطقة، ومحاضرات وبرامج توعوية عن بعد، بالإضافة إلى عدد من المسابقات الإلكترونية للمتدربين والمتدربات، إلى جانب برامج الاحتفاء والاعتزاز بهذه المناسبة في الإدارة العامة والمنشآت بما يعكس الانتماء لهذا الوطن المعطاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر دورات تدريبية مجانية

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