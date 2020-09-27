شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ضوابط لسفر الحالات الإنسانية.. و3 لـ«المهمات الرسمية» والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت المديرية العامة للجوازات عددا من الضوابط والشروط ذات الصلة بإصدار تصاريح السفر للفئات المستثناة الخاصة بها أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

الموظفون الحكوميون

وشملت الضوابط والشروط الخاصة بالفئة الأولى وهم «الموظفون الحكوميون - المدنيون والعسكريون - المكلفون بمهمات رسمية»، تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بُعد، وألا تكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله، وأن تكون المشاركة في أضيق نطاق. وبينت المديرية أن المستندات المطلوب إرفاقها تشمل تقديم خطاب من المسؤول الأول في الجهة. وتحديد أسماء المكلفين، والمهمة، ومقرها، ومدتها، وما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها.

إثبات صلة القرابة

وأشارت المديرية إلى أن الفئة الثانية تشمل المواطنين ممن لديهم حالات إنسانية، وبخاصة لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة، ووفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة.

وتشمل الضوابط والشروط فيما يخص لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين في خارج المملكة: إثبات صلة القرابة «زوج - زوجة - أب - أم» للمقيم خارج المملكة، وإثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر، وتعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء أو البنات إلى المملكة، وإثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة مصدقا من وزارة التعليم أو أحد ممثليات المملكة في البلد المراد السفر إليه، في حال وجود أبناء في عمر الدراسة. وفيما يخص حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء خارج المملكة فتتطلب تقديم شهادة الوفاة، وإثبات صلة القرابة.

المقيمون بالخارج

وبخصوص الفئة الثالثة والتي تشمل المواطنين المقيمين خارج المملكة ومرافقيهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة، فإن الضوابط والشروط تتضمن تقديم مستندات تثبت الإقامة في البلد المراد السفر إليه «وثيقة أو صك»، وتملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذه الضوابط، وبطاقة إقامة في البلد المطلوب السفر إليه سارية المفعول «دائمة أو شبه دائمة»، إضافة إلى تقديم ما يثبت أن صاحب الطلب كان يقضي فترات خارج المملكة لا تقل في مجموعها عن 6 أشهر في السنة خلال الـ3 سنوات السابقة.

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وأكدت المديرية العامة للجوازات أن خدمة إرسال الطلبات متاحة عن طريق منصة «أبشر - أفراد» للخدمات الإلكترونية، وأن إصدار التصاريح لهذه الفئات يتم من قبل وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات وفقا للضوابط والشروط المشار إليها.

مراكز الفحص

إلى ذلك، شهدت منافذ المملكة خلال اليومين الماضيين خروج 500 شخص من الفئات المستثناة من قيود المغادرة والعودة من البلاد وإليها، التي حددتها وزارة الداخلية الأسبوع قبل الماضي. وينتظر آخرون استخراج مستندات إثبات نتيجة الفحص السلبية لفيروس كورونا، وذلك من خلال المراكز الموزعة على جميع المناطق والمحافظات الصحية، والمختصة بطباعة المشهد الورقي، والختم عليه، وذلك وفقا للنتائج الصادرة من مراكز «تأكد» وعيادات «تطمن». وتعمل مراكز القيادة والتحكم في المناطق والمحافظات الصحية تحت مظلة مركز القيادة والتحكم الرئيسي في وزارة الصحة، بالتعاون مع إدارات الوزارة، والإدارات الصحية في جميع المناطق، ومع خبراء محليين وعالميين. كما يتولى المركز التواصل الدائم مع المنظمات الدولية؛ لضمان الاستعداد التام، وسرعة مواجهة مهددات الصحة العامة بأعلى كفاءة.

إقبال في الشرقية

وشهدت مراكز «تطمن»، و«تأكد» بالمنطقة الشرقية إقبالا متزايدا من المواطنين، لفحصهم، وفق الضوابط الجديدة لسفر الحالات المستثناة، على أن يتم إرسال نتيجة الفحص على جوال المراجع، وإصدار شهادة معتمدة لتقديمها للجهات المعنية تمهيدا للسفر.

وفي مكة المكرمة، بين المتحدث الرسمي بصحة المنطقة حمد العتيبي لـ ”الخليج 365”، أن مراكز «تطمن» الـ 7 بمكة المكرمة، إضافة إلى مركز «تأكد» تستقبل المراجعين والراغبين في الفحص بشكل يومي بدون مواعيد مسبقة وفق التنظيم المعتاد، مشيرا إلى عدم وجود كثافة.

وفي محافظة جدة أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة في وقت سابق عن تقديم خدمة «مشهد سفر» للراغبين في مغادرة المملكة سواء من الطلاب المبتعثين للعودة لإكمال الدراسة في دول الابتعاث أو من المقيمين ويرغبون في العودة إلى بلدانهم والحالات المستثناة وفق المتبع والتعليمات الواردة من وزارة الصحة. وبينت أنه يلزم الفحص قبل السفر بـ 72 ساعة، للحصول على الشهادة بالمجان.