شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة الروبيان تثبت أسعاره بالأسواق في ثالث أشهر الموسم والان نبدء بالتفاصيل

تشهد أسعار الروبيان استقرارا في أسواق الشرقية مع مضي ثلث عمر الموسم الذي انطلق في الأول من أغسطس الماضي، وذلك رغم وفرة المعروض منه، كما بقيت أسعار أنواع الأسماك متذبذبة السعر بحسب توافرها في الأسواق والطلب عليها.

الأحجام الكبيرة

وأكد بائع السمك والروبيان عادل الحزام، أن أسعار الروبيان نستطيع أن نقول عنها ثابتة السعر منذ بدء الموسم إلى الآن، إلا أن الأحجام بدأت تكبر قليلا، وسيزحف الروبيان الجامبو الكبير إلى الأسواق، وخاصة عندما يدخل فصل الشتاء والبرودة. مشيرا إلى أن أسعار ثلاجة الروبيان والتي تزن بين 32 و35 كيلو تم بيعها في بدء الموسم بسعر 500 ريال وهاهي الآن بنفس السعر، وتتراوح البانة أو الثلاجة بين 450 ريالا و550 ريالا فقط، والذي تغير أن حجم الروبيان بدأ يكبر عن السابق.

أشكال مختلفة

ولفت الحزام، إلى أن الروبيان متوافر وبكميات كبيرة في أسواق المنطقة رغم وجود محاولات من قبل الشركات والمطاعم لالتهام الروبيان وبكميات كبيرة. مبينا أن الروبيان اليوم يتواجد وبأشكاله المختلفة، حيث تتواجد أشكاله «البيضاء، والسوداء والحمراء» وذلك بحسب موطنها ومكان اصطيادها، والسوداء الأقل طلبا رغم أن طعمها جيد ومميز.

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تخزين المستهلكين

وقال الحزام إن وضع الشراء في هذه الأيام اختلف عما سبق بعد مضي 57 يوما أي ما يقارب ثلث مدة الفسح، فقد بدأ الأفراد بشراء الثلاجات، وذلك للتخزين في الفريزرات لأيام المنع والتي تستمر 6 أشهر. مضيفا: يتواجد أحيانا في الأسواق الروبيان الكبير وتجاوز سعره 1200 إلى 1400 ريال إلى 1600 ريال، وسوف يصل سعر الحجم الكبير إلى 2000 ريال في الأيام المقبلة.

عرض وطلب

وبين بائع السمك زكي القصاب، أن أسعار السمك لا تزال متذبذبة بين العرض والطلب وكميات التواجد في الأسواق، فنجد سعر سمك الهامور يتراوح سعره بين 50 ريالا و70 ريالا للكيلو الواحد وذلك بحسب حجمه، وموقع صيده، بينما سعر سمك السمان متذبذب بحسب التواجد فسعر الكيلو اليوم 35 ريالا، وسعر كيلو الكنعد 40 ريالا، وسمك الميد 20 ريالا للكيلو، وسمك اليميام 4 كيلو بسعر 50 ريالا، ويتواجد هذه الأيام سمك الزبيدي الصغير بكثرة وسعره 3 كيلو بسعر 100 ريال، ونزل سعر سمك الصافي إلى 25 ريالا للكيلو بعد تحليق سعره إلى 35 ريالا في الفترات السابقة، وسمك العندك الكبير والصغير 25 ريالا للكيلو، وسمك الشعري 3 كيلو بسعر 100 ريال.