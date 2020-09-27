شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات توعوية بأضرار التدخين في جدة والان نبدء بالتفاصيل

نظمت جمعية «كفى» مبادرات توعوية للمتنزهين بأضرار التدخين، وذلك خلال الاحتفالات باليوم الوطني بمحافظة جدة. وأوضح مدير عام جمعية «كفى» إبراهيم الحمدان أن مبادرة اليوم الوطني انطلقت بالشراكة مع جمعية سفراء التطوع، وشملت تقديم استشارات مجانية للمتنزهين، مع توزيع الهدايا والأعلام الوطنية والبروشورات التوعوية، مبينًا أن العيادة المتنقلة كانت حاضرة للكشف على الراغبين في العلاج خلال هذه المناسبة.

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