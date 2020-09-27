شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3.5 طن أغذية فاسدة بـ«عسير» والان نبدء بالتفاصيل
وبيَّن أمين المنطقة د. وليد الحميدي أن الأمانة وبلدياتها وفرقها الرقابية لن تتهاون في مسألة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة البيع وشروطه النظامية، مشدداً على أن العقوبات ستُطبّق على المُخالفين، مطالباً المستهلك بعدم التعامل مع هؤلاء والإبلاغ عنهم وعما يقدمون عبر الاتصال على 940.
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