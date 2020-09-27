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ضبط 3.5 طن أغذية فاسدة بـ«عسير»

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ضبطت أمانة عسير ممثلة في إدارة الطوارئ والرقابة المسائية، أمس الأول، 3500 كجم خضراوات وأغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تبيعها عمالة وافدة بالطرقات والشوارع العامة والفرعية، ضمن بؤر البيع العشوائي وغير النظامي.

وبيَّن أمين المنطقة د. وليد الحميدي أن الأمانة وبلدياتها وفرقها الرقابية لن تتهاون في مسألة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة البيع وشروطه النظامية، مشدداً على أن العقوبات ستُطبّق على المُخالفين، مطالباً المستهلك بعدم التعامل مع هؤلاء والإبلاغ عنهم وعما يقدمون عبر الاتصال على 940.

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