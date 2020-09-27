شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تحتفي بالتنمية الريفية في يوم الزراعة العربي والان نبدء بالتفاصيل

تحتفل المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الأحد، بيوم الزراعة العربي، بالتوازي مع الاحتفال الرسمي الذي تقيمه «المنظمة العربية للتنمية الزراعية» بالخرطوم، بعنوان «ازدهار الريف ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية في ظل جائحة كورونا ».

ويركز الاحتفاء هذا العام على موضوع التنمية الريفية الذي يعدُّ من أهم القضايا الرئيسة التي تدور حولها المناقشات في أروقة المنظمات الدولية حالياً، وخاصة بعدما أثبتت جدواها الاقتصادية والأمنية أثناء جائحة كورونا، حيث تعكف الحكومات حول العالم على سنِّ الأنظمة والقوانين التي تدعم صغار المزارعين ومربي المواشي في المناطق الريفية.وشهد القطاع الزراعي في المملكة مؤخراً تطوراً ملحوظاً، أسهم في توفير معظم الاحتياجات الغذائية للسكان، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وهو ما ظهر أثره جلياً خلال جائحة كورونا المستجدة أخيراً، إضافة إلى ازدهار مهنة الزراعة، ودعم المزارعين، وتنويع مصادر دخلهم وتوفير فرص العمل. ومن أبرز الدعم الذي حظيت به التنمية الريفية في المملكة، واستبشر به المزارعون وأُسرهم خيراً، إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة 2018م- 2025م، بدعم مالي سخي بلغ نحو 12 مليار ريال. كما تسعى المملكة إلى تطوير قطاع صغار مربي الماشية من خلال تحديث نظم الإنتاج الحيواني التقليدية، وتحسين الإنتاجية وزيادة دخل صغار المربين، ورفع إنتاج اللحوم الحمراء وزيادة إنتاج الحليب ومنتجات الألبان. وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على توفير 43 % من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، ونحو 19 % من الاحتياجات الإجمالية للمملكة، إضافة إلى ضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، وزيادة نِسَب مشاركة المرأة في سوق العمل وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030».