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الانتماء والمواطنة في جوامع جازان

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يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة بمحافظة صامطة تنفيذ برنامج الكلمات الدعوية بالتزامن مع اليوم الوطني التسعين للمملكة، بتوجيهات الوزير د. عبداللطيف آل الشيخ.

وتقام جميع الكلمات بعد صلاة العشاء بمساجد وجوامع المنطقة، وينفذه عدد من المشايخ الفضلاء يتقدمهم الشيخ أحمد المدخلي بكلمة عنوانها «تعزيز دور المجتمع في تحقيق مفهوم الولاء لهذه البلاد المقدسة والدفاع عنها»، والمقامة في جامع الشيخ أحمد علوش بقرية الركوبة، ثم كلمة بعنوان «مقوّمات حب الوطن» للشيخ حسن دغريري في مسجد أحمد أبكر بقرية الدغارير، وذات العنوان للشيخ محمد المدخلي في مسجد علي يتيم بقرية الجرادية.

وأطلق فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكثر من 320 برنامجًا وفعالية تنفذ خلال الفترة الحالية لبث روح الانتماء لهذا الوطن ولولاة الأمر.

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