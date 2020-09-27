شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل نظام المؤسسات الصحفية أمام «الشورى» الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

يحسم مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والخمسين غدا الإثنين «عبر الاتصال المرئي» قراره بالتصويت على عدد من توصيات تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ، وكذلك التوصيات الواردة من لجنة الحج والإسكان والخدمات حيال التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ.

ويناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ، والتقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية حيال مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏85» وتاريخ 26/‏ 10/‏ 1428هـ؛ المقدم استنادًا للمادة «23» من نظام المجلس.

تقنية المعلومات

ويبحث المجلس بجلسته العادية الثامنة والخمسين الثلاثاء القادم تقريرا مقدما من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار المتضمن مشروعًا لتعديل نظام المؤسسات الصحفية، ويستمع المجلس خلال الجلسة إلى تقريرين يتضمنان وجهتي نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ، والتقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ.

وتقدم لجنة الحج والإسكان والخدمات أمام المجلس توصياتها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ للتصويت عليها، ويستعرض تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المتضمن وجهة نظرها حيال ما أثير من آراء أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ تمهيداً للتصويت على التوصيات، التي أقرتها اللجنة.

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التقاعد المدني

ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن اقتراح مشروع تعديل المادة «الخامسة والعشرون» من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏41» وتاريخ 26 /‏ 7 /‏ 1393هـ؛ المقدم استنادًا للمادة «23» من نظام المجلس.

الصندوق الادخاري

من جانب آخر، يعقد مجلس الشورى الأربعاء القادم جلسته العادية التاسعة والخمسين، ويستعرض خلالها تقريراً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب المتضمن توصياتها ووجهة نظرها حيال ما أثير من آراء وملحوظات خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ في جلسة سابقة، ويحسم المجلس بالتصويت قراره بشأن توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ، ويستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ.

وتتضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج؛ المقدم استنادًا للمادة «23» من نظام المجلس.