شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة «رقمية» لمبادرات الأفراد بملتقى مكة والان نبدء بالتفاصيل

دشن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بوابة «مبادرتي» الرقمية لاستقبال مبادرات الأفراد ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي، كيف نكون قدوة؟ في العالم الرقمي.

وأكد المشرف العام على الملتقى سلطان الدوسري، أن تدشين بوابة الأفراد تأتي بعد تدشين بوابة الجهات الحكومية والخاصة التي فتحت الأسبوع الماضي، وبإمكان الأفراد الآن الدخول على موقع الملتقى وتسجيل مبادراتهم، وستواصل البوابة استقبال المبادرات لمدة شهر كامل، على أن يتم بعد ذلك تحكيم المبادرات وترشيح الفائزين.

وقال: إن المبادرات المقدمة من الأفراد يجب أن تكون واضحة في الوصف العام، ويرتبط هدفها مع أهداف الملتقى، وإمكانية تحقيقها، وأن تقوم المبادرة على أساس فكرة ابتكارية أو إبداعية غير تقليدية، وتكون الفئة المستهدفة من قبل المبادرة واضحة ومحددة وتتلاءم مع فكرة المبادرة.

وأضاف الدوسري: يجب أن تكون المبادرة واضحة المنهجية والخطوات العملية المتبعة في سبيل تنفيذ المبادرة بشكل صحيح وسليم، وأن تحتوي على مراحل للتنفيذ في إطار زمني واضح تضمن تنفيذها بالشكل المطلوب، وتكون الأنشطة والإجراءات الخاصة بالمراحل التنفيذية للمبادرة ملائمة وتساهم في نجاح تنفيذها، ويجب أن يكون الأثر واضحا من المبادرة بعد تنفيذها وقدرتها على إحداث التغيير.

وتركز جوائز هذا العام على القدوة في العالم الرقمي تحقيقا لأهداف الملتقى، وأن يكون مجال الأثر الخاص بالمبادرة متلائما مع فكرة المبادرة، ومخرجاتها واضحة ويمكن الاعتماد عليها، وأن تكون الخطة الخاصة بالتوسع والانتشار للمبادرة على مستوى المنطقة أو الوطن ملائمة ويمكن تطبيقها.