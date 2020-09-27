شكرا لقرائتكم خبر عن 130 مستفيدا من «جهازي» بتاروت والان نبدء بالتفاصيل

نفذت جمعية تاروت الخيرية مبادرة «جهازي» تحت إدارة وإشراف فريق فني وبالتنسيق مع لجنة التكافل الاجتماعي، مقدمة الدعم لأكثر من 130 مستفيدا.

واستهدفت المبادرة، التي انطلقت من حس المسؤولية الاجتماعية في ظل جائحة كورونا، توفير أجهزة الحاسب الآلي للأسر المستفيدة والمسجلين لدى الجمعية لضمان إمكانية متابعة أبنائهم لتعليمهم عن بعد وذلك بعد أن شرعت وزارة التعليم في إعطاء الدروس والمحاضرات عبر المنصات الإلكترونية للتغلب على ظروف تعليق الدراسة تحرزا من فيروس كورونا.

وشملت المبادرة شراء أجهزة جديدة وشاشات إضافة إلى الأجهزة المتبرع بها من قبل المحسنين، والتي تم فحصها فنيا وإعادة تهيئتها للاستخدام من قبل فريق فني متخصص من ذوي الخبرة. ولم تكتف المبادرة بتوزيع الأجهزة للمستفيدين فقط، وإنما عمدت إلى تقديم الدعمين التقني والفني للمستفيدين لدخول المنصة التعليمية بسلاسة من خلال التواصل معهم عبر تحويلة خاصة لاستقبال المشاكل الفنية لمعالجتها عبر الفنيين المختصين في ذات الوقت. وساهمت الجمعية بتوفير 20 جهازا مكتبيا مع 20 شاشة بالإضافة إلى 10 أجهزة لابتوب، وأكثر من 190 جهازا كانت محصلة سعي الجمعية عبر التخاطب المباشر مع الشركات والمؤسسات والمحسنين بغية الحصول على أجهزة.