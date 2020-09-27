شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ألف مشارك بملتقى طب الأسنان على منصة «طب X» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش، أن المسجلين بالملتقى من ٢٧ بلدا حول العالم «السعودية، كندا، ألمانيا، بريطانيا، هولندا، فلسطين، الولايات المتحدة الأمريكية، التشيك، الأردن، لبنان، باكستان، البحرين، الإمارات، إسبانيا، الفلبين، الهند، أستراليا، إيطاليا، السودان، السويد، بلغاريا، العراق، سنغافورة، ليبيا، كوريا، اليابان». وبلغت نسبة المسجلين من الذكور ٤٧.٢٪، ونسبة الإناث ٥٢.٨٪، تم من خلاله تقديم ١٢ محاضرة امتدت لثلاثة أيام بمتوسط ٤ محاضرات يوميا، لمتوسط حضور يومي بلغ ٣٨٠٠ شخص.
وأوضحت عميدة التعليم الإلكتروني د. منيرة المهاشير، أن منصة طب x هي أول منصة طبية جامعية حكومية سعودية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهي متخصصة في المجال الصحي وتستهدف ممارسي القطاع الصحي محليا وعربيا عبر توفير مقررات وبرامج إلكترونية ومؤتمرات وندوات ولقاءات افتراضية لبناء وتطوير المعارف والمهارات في المجال الصحي.
ولفتت إلى أن المنصة تقدم مقررات وبرامج متنوعة تغطي المجالات الصحية الأكاديمية والمهنية والتوعوية العامة باللغتين العربية والإنجليزية. وتستهدف تصميم واستضافة مقررات وبرامج تعليمية متنوعة ومتميزة معتمدة على معايير جودة عالمية يقدمها خبراء وأكاديميون متميزون في المجال الصحي. وتسعى العمادة في الفترة الحالية لدعم المبادرات المجتمعية، وتأسيس شراكات مع المستشفيات، والجامعات والمؤسسات الصحية المحلية والعالمية لإثراء المحتوى المحلي تحقيقا لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ في الشراكات الإستراتيجية وتنمية القدرات البشرية.
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