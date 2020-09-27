شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة طفل ابتلع 40 قطعة مغناطيس في مستشفى المواساة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

في إنجاز طبي جديد لمجموعة مستشفيات المواساة، تمكّن الفريق الطبي في مستشفى المواساة بالدمام من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، بعد ابتلاعه 40 قطعة مغناطيس من الحجم الصغير من خلال تقنية المنظار، وبدون إجراء أي جراحة.

وقد وصل الطفل إلى قسم الأطفال بمستشفى المواساة بالدمام وهو يعاني من آلام بالمعدة، وبعد فحصه والكشف عليه بالصور الشعاعية، تبيّن وجود عددٍ كبيرٍ من القِطَع المغناطيسية في نهاية الأمعاء الدقيقة، حيث تُعتبر هذه الأجسام خطرة جدًا على جسم الطفل، ويمكن أن تُسبب له حدوث ثقوب في الأمعاء.

وتم استدعاء الدكتور إيهاب زريقات استشاري طب الجهاز الهضمي للأطفال الذي قرّر على الفور إجراء منظار سفلي عاجل للطفل لاستخراج كل الأجسام من الأمعاء لتجنيب الطفل إجراء عملية جراحية كبرى.

وبفضل الله وتوفيقه، ثم بخبرة الدكتور زريقات والفريق المعاون له، تم إجراء المنظار، واستخراج قطع المغناطيس، ليخرج الطفل في نفس اليوم من المستشفى وهو مُعافى وبكامل صحته.

جدير بالذكر أن هذا النوع من العمليات يعتمد على التقنيات الطبية الحديثة التي تتميّز بها كافة مستشفيات شركة المواساة للخدمات الطبية، وتتماشى مع رؤيتها في استقطاب الكفاءات والتخصصات الفرعية الدقيقة وتوفير أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية في هذا المجال.