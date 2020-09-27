شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مخالفة للاحترازات في 457 جولة والان نبدء بالتفاصيل

رصدت أمانة المنطقة الشرقية، أول أمس، «8» مخالفات تكدس في الأسواق المركزية و»6» مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كوفيد- 19»، جاء ذلك خلال «457» جولة رقابية، و»3» جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

ونفذت الأمانة عمليات غسل وتعقيم وتطهير في «878» موقعا، بمشاركة «449» فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام «146239» لتراً من كمية المعقمات والمطهرات. كما رفعت الأمانة «7559» طنا من النفايات، وأزالت «4048» مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة «9243» فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

واستقبل مركز البلاغات 940 «24» بلاغا ما بين وجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

وأكدت الأمانة مواصلة متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة للبروتوكولات الاحترازية والوقائية، وكذلك الاشتراطات البلدية، من خلال تكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بالتعاون مع المواطنين عبر التبليغ عن أي مخالفات بلدية في سياق ذلك بالتواصل مع مركز «940»، لمعالجتها.