شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 90 رائد عمل من مستفيدي «بر الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

كرمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، أول أمس، 90 رائد عمل ممن نجحوا في الاستمرار في عملهم وتقديم خدمات لوطنهم ومجتمعهم عبر إسهامهم في التنمية المجتمعية والتصدي للبطالة.

وقال الأمين العام للجمعية بالمنطقة سمير العفيصان، إن الجمعية حرصت على تكريم هؤلاء الشباب الوطني الطموح بمناسبة اليوم الوطني؛ تقديرا لدورهم الرائد في خدمة مجتمعهم من خلال نجاحهم في التحول التنموي وإسهامهم بذلك في تنمية مجتمعهم ووطنهم عبر تصديهم للبطالة واستمرارهم في وظائفهم بنجاح واجتياز دورات التدريب والتأهيل اللازمة لتطوير ونجاح عملهم الوظيفي.

وأضاف العفيصان إن هذه النماذج الناجحة مثال للشباب الوطني الطموح الذي يحمل رؤية 2030 على عاتقه منذ انطلاق الرؤية وحتى تحقيقها بعون الله، لافتا إلى أن الجمعية تسعى لتأهيل وتدريب أبناء الأسر المستفيدة لتحقيق نجاحهم في سوق العمل وتوفير الفرص الوظيفية لهم، تحقيقاً للتنمية من خلال تأهيلهم للعمل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم، التي تساعد أسر الجمعية على الانتقال من طلب المساعدة إلى الإنتاج والعمل، مبيناً أن الجمعية تعمل من خلال إدارة التأهيل العمل على تأهيل مستفيدي الجمعية وتدريبهم على فرص العمل المناسبة لهم، بالتعاون مع الشركات التي يتوفر لديها فرص وظيفية تناسب مستفيدي الجمعية.

وذكر أن 500 جهة عمل خاصة وقعت شراكات توظيف مع الجمعية تشمل الشركات والمؤسسات والمدارس والمعاهد وغيرها، موضحا أن الجمعية قدمت حافز التعليم والتأهيل والعمل لـ 4487 أسرة مستفيدة، ودربت 78 فتاة على صيانة الجوالات، والتسويق والمبيعات بالمحلات النسائية، والطبخ وغيرها.