أطباء تركيا يهربون بالمئات بسبب اتهامات الإرهاب!

2020-09-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

تواجه تركيا أزمة طبية، ليس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فحسب، بل لأن النظام السياسي بات طاردًا للأطباء لاسيما المعترضين على سياساته.

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وحسب موقع “أحوال” الإخباري التركي، فإن سلطات أنقرة استهدفت مئات الأطباء، الذين كانوا ينتقدون تعامل وزارة الصحة مع أزمة كورونا، فيما اضطر عدد كبير منهم إلى الفرار خارج البلاد.

وواجهت الجمعية الطبية التركية دعوات بالحل والإغلاق، بعدما انتقدت واحتجت على تعامل السلطات الصحية في البلاد مع تداعيات “كوفيد 19″، فيما اتهمت وسائل الإعلام الموالية للحكومة الجمعية بالإرهاب، بحسب “سكاي نيوز”.

ودعا دولت بهجلي، الحليف السياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعيم حزب الحركة القومية اليميني، إلى إغلاق جمعية الأطباء، وسط ترجيحات بأن الحكومة لا تريد أن تسمع صوت احتجاجات الأطباء.

وقال الأمين العام للجمعية بولينت ناظم يلماز: إن 702 طبيب تركي تقدموا، منذ بداية السنة الجارية، بطلب شهادات حسن السير والسلوك من الجمعية، ليتمكنوا من العمل خارج البلاد.



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