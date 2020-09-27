محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 4.7 مليون والوفيات 141406 سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 28378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و869 حالة وفاة. وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406.فيروس كورونا الجديد البرازيل تسجِّل 28378 إصابة جديدة بكورونا و869 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-27 سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 28378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و869 حالة وفاة. وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406. Advertisements 27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 01:44 AM ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 4.7 مليون والوفيات 141406 ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 4.7 مليون والوفيات 141406 سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 28378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و869 حالة وفاة. وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406. ، البرازيل تسجِّل 28378 إصابة جديدة بكورونا و869 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تسجِّل 28378 إصابة جديدة بكورونا و869 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.