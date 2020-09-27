شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. امرأة تتوقف للصلاة على طريق سريع بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو، متداول امرأة قامت بإيقاف سيارتها لتصلي بجانبها على طريق سريع بالمملكة.

وأثار المقطع الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فمنهم من أكد ان تصرفها للحفاظ على مواعيد الصلاة ، ومنهم من اعتبر أن تصرفها قد يتسبب في وقوع حادث لها .

ويذكر أنه لم يتضح من الفيديو مكان الواقعة.