موجة كورونا الثانية تضرب 9 دول

تشهد بلدان أوروبا بعد النجاح في إبطاء تفشي COVID-19 في وقت مبكر من العام، عودة ظهور الحالات بشكل مرتفع في أغسطس عما كانت عليه في وقت سابق من العام.

وقال رئيس الوزراء الكندي جونتس تروديو إن كندا دخلت الموجة الثانية للوباء، حيث ارتفعت الإصابات من آخر أغسطس إلى 1284.

الأرقام الأعلى

على سبيل المثال أعلنت فرنسا تسجيل 16096 إصابة جديدة، وهولندا 2541 حالة أمس، وهي أعلى الأرقام التي سجلتها. ومن المحتمل أن تتعامل فرنسا والمملكة المتحدة وبولندا وهولندا وإسبانيا مع الموجة الثانية بقوة، حيث بدأت في اتخاذ إجراءات لكبح جماحها.

ارتفاع الأردن

من 27 أبريل إلى 5 مايو لم تسجل الأردن أي إصابات ثم عادت للارتفاع في بداية يونيو، وارتفاع بشكل ملحوظ أمس، حيث سجلت 850 إصابة.

الدول الأعلى إصابة في سبتمبر

أمريكا 48567

فرنسا 16096

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كندا 1248

إسبانيا 11289

هولندا 13471

الأردن 850

بريطانيا 6873

التشيك 2946

بلجيكا 1881