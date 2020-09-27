وقال رئيس الوزراء الكندي جونتس تروديو إن كندا دخلت الموجة الثانية للوباء، حيث ارتفعت الإصابات من آخر أغسطس إلى 1284.
الأرقام الأعلى
على سبيل المثال أعلنت فرنسا تسجيل 16096 إصابة جديدة، وهولندا 2541 حالة أمس، وهي أعلى الأرقام التي سجلتها. ومن المحتمل أن تتعامل فرنسا والمملكة المتحدة وبولندا وهولندا وإسبانيا مع الموجة الثانية بقوة، حيث بدأت في اتخاذ إجراءات لكبح جماحها.
ارتفاع الأردن
من 27 أبريل إلى 5 مايو لم تسجل الأردن أي إصابات ثم عادت للارتفاع في بداية يونيو، وارتفاع بشكل ملحوظ أمس، حيث سجلت 850 إصابة.
الدول الأعلى إصابة في سبتمبر
أمريكا 48567
فرنسا 16096
كندا 1248
إسبانيا 11289
هولندا 13471
الأردن 850
بريطانيا 6873
التشيك 2946
بلجيكا 1881
كانت هذه تفاصيل خبر موجة كورونا الثانية تضرب 9 دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.