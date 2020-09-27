هيئة التقويم تستعد لعقد الاختبارات حضوريا

علمت «دوت الخليج» أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تعتزم توريد مواد وأجهزة طبية من كمامات وقفازات ومعقمات ومقياس للحرارة لاستخدامها عند عقد الاختبارات من أجل الاحترازات الطبية والوقائية.

وكانت «دوت الخليج» قد نشرت قبل أسبوعين تقريباً عن تحرك هيئة تقويم التعليم والتدريب لتعقيم مقرات الاختبارات المحوسبة، وجعل بيئتها نظيفة وصحية لاستقبال طلاب الاختبارات، وأخذ كامل الاحتياطات لسلامة المختبرين، في ظل جائحة كورونا الجديد.

يذكر أن الهيئة أوضحت قبل أيام أن الحد الأقصى لدخول اختبار القدرات العامة هو خمس مرات فقط، تتوزع بين الورقي والمحوسب، لكن بشرط ألا يزيد عدد الاختبارات المحوسبة على ثلاثة. كما أكدت أنه يمكن تعديل موعد اختبار القدرات، بشرط أن يتم ذلك قبل 48 ساعة من الموعد المحدد مسبقاً، بالإضافة إلى أن إعلان نتائج الاختبار المحوسب يستغرق غالباً يومي عمل، وبحد أقصى أسبوعين من تاريخ الاختبار.

اختبارات تشرف عليها الهيئة

- القدرات العامة

- التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية

- التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية

- الاعتماد البرامجي

- الاعتماد الدولي

- الاعتماد المؤسسي

- نتائج الاعتماد الأكاديمي

- التقويم المدرسي

- الاعتماد المدرسي

- تقويم المناهج

- التقويم والاعتماد

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- اختبار القدرات للجامعيين

- البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين

- مشروع مخرجات التعليم العالي

- كفايات اللغة الإنجليزية STEP

- تحديد مستوى اللغة الإنجليزية EPT

- اللغة العربية المقنَّن لغير الناطقين بها

- اللغة العربية المقنَّن للناطقين بها

- الإدارة المدرسية

- الإشراف التربوي

- الإرشاد الطلابي

- النيابة العامة

- اختبارات أساسيات الهندسة والعمارة

- هيئة المحاسبين القانونيين SOCPA