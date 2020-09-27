1350 مشروعا إغاثيا سعوديا لـ 53 دولة

وجاء في مقدمة الدول المستفيدة الجمهورية اليمنية، تليها دولة فلسطين، ثم الجمهورية العربية السورية، وبعدها الصومال.
ونفذ المركز في اليمن حتى الشهر الماضي 502 مشروعاً بالتعاون مع 80 شريكاً، وفي فلسطين قام المركز بتنفيذ 88 مشروعاً لدعم العمل الإنساني بالتعاون مع 17 شريكاً. كما نفذ المركز حتى أغسطس الماضي 225 مشروعاً في سوريا بالتعاون مع 40 شريكاً.
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