1350 مشروعا إغاثيا سعوديا لـ 53 دولة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ إنشائه في مايو 2015 حتى شهر أغسطس 2020 بتقديم 1350 مشروعاً إنسانياً شملت 53 دولة حول العالم، بالتعاون مع 144 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث كان لقطاع الأمن الغذائي 458 مشروعاً، والقطاع الصحي 359 مشروعاً، وقطاع الإيواء 152 مشروعاً، والقطاع التعليمي 74 مشروعاً، وقطاع المياه والإصحاح البيئي 60 مشروعاً، وقطاع دعم وتنسيق العمليات الإنسانية 49 مشروعاً، وقطاع التعافي المبكر 46 مشروعاً، وقطاع الحماية 31 مشروعاً، إضافة إلى مشروع واحد في قطاع الاتصالات في حالات الطوارئ، كما تم تنفيذ 23 مشروعاً في قطاع الأعمال الخيرية، و 15 مشروعاً في قطاع الخدمات.

وجاء في مقدمة الدول المستفيدة الجمهورية اليمنية، تليها دولة فلسطين، ثم الجمهورية العربية السورية، وبعدها الصومال.

ونفذ المركز في اليمن حتى الشهر الماضي 502 مشروعاً بالتعاون مع 80 شريكاً، وفي فلسطين قام المركز بتنفيذ 88 مشروعاً لدعم العمل الإنساني بالتعاون مع 17 شريكاً. كما نفذ المركز حتى أغسطس الماضي 225 مشروعاً في سوريا بالتعاون مع 40 شريكاً.