من جهته أكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها وفرقها الرقابية لن تتهاون في مسألة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة البيع وشروطه النظامية، مشدداً على أن العقوبات ستُطبّق على المُخالفين، مطالباً المستهلك بعدم التعامل مع هؤلاء والإبلاغ عنهم وعما يقدمون عبر الاتصال على 940، مبيناً أن صحة المستهلك وسلامة ما يُقدَّم له من غذاء لا تقبل التهاون أو التسامح، وأن العقاب سيكون أمام المُخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر عمالة مخالفة تبيع 3.5 آلاف كجم أغذية فاسدة بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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