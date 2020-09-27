الجبير يبحث العلاقات مع الدومنيكان وتايلند

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالا هاتفيا أمس، بوزير خارجية جمهورية الدومنيكان روبيرتو خيل. وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما تلقى الجبير أيضا اتصالا هاتفيا، من وزير خارجية مملكة تايلند دون برمادن ويناي. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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