الشرطة وكلنا أمن يستقبلان شكاوى تصوير بطاقة الهوية

وأضاف الجاسر أن هناك تعميما أصدرته وزارة الداخلية بهذا الخصوص، مضيفا أنه لا يحق لأي جهة كانت أن تحتفظ بصورة عن البطاقة سواء كانت شركات أو بنوك أو فنادق أو غيرها، كما أن النظام في الأحوال المدنية ينص على ذلك وفقا لتعليمات وزارة الداخلية.
وتابع الجاسر: أن التعميم استهدف عددا من الجهات العاملة في القطاع الخاص وتضمنت: الفنادق، الشقق المفروشة، شركات تأجير السيارات، شركات الاتصالات، البنوك، المستشفيات الخاصة، وغيرها من الجهات التي تضمنها تعميم وزارة الداخلية.
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