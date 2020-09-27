دورات داخلية وخارجية لتطوير منسوبي القطاع البلدي

ومن أبرز البرامج التدريبية والدورات التطويرية المنفذة خلال عام 1440 - 1441 برامج منبثقة من الاحتياج الفعلي للقطاع (TNA)، وتدريب المهندسين والمسَّاحين ضمن برنامج التدريب على الدراسات الهيدرولوجية من المكاتب المعتمدة لدى الوزاره بهدف الإسراع في اعتماد الدراسات الهيدرولوجية.
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