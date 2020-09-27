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دورات داخلية وخارجية لتطوير منسوبي القطاع البلدي

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كشف تقرير صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عن حرص القطاع البلدي على تطوير الأداء وبناء القدرات لدى منسوبي القطاع، من خلال إقامة برامج تدريبية وتنظيم دورات تطويرية في مختلف الاختصاصات تهدف إلى رفع مستوى المهارات والجدارات. وأوضح التقرير- اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منه - أن عدد الدورات الداخلية المنفذة بلغ 2392، فيما بلغ عدد المتدربين 10.217، أما الدورات الخارجية المنفذة فبلغ عددها 298 شارك فيها 425 متدرباً.

ومن أبرز البرامج التدريبية والدورات التطويرية المنفذة خلال عام 1440 - 1441 برامج منبثقة من الاحتياج الفعلي للقطاع (TNA)، وتدريب المهندسين والمسَّاحين ضمن برنامج التدريب على الدراسات الهيدرولوجية من المكاتب المعتمدة لدى الوزاره بهدف الإسراع في اعتماد الدراسات الهيدرولوجية.


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