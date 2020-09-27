منصة لتصدير تمور المدينة إلى بقية المناطق

بدأت منصة تمور المدينة للمرة الأولى بتصدير تمر المدينة المنورة إلى مناطق المملكة بعد استقبال عدد من الطلبات عقب تدشين المنصة في موسم التمور 2020، وذلك في مقره بجوار حديقة الملك فهد الذي انطلق تدريجياً.

وصدرت منصة تمور المدينة أمس منذ افتتاحها قبل عدة أيام عدداً كبيراً من التمور تلبية للطلبات التي استقبلتها عبر المنصة، حيث قامت بتغليف المنتجات وإرسالها، كما قامت بالتنسيق مع وزارة البيئة والزراعة ومركز النخيل للتمور بتسويق إنتاج عدد 10 مزارع في المدينة المنورة إلكترونياً لأول مرة إضافة للبيع المباشر داخل الخيمة.

التصدير إلى دول الخليج

أوضح المشرف على المهرجان محمد الحارثي لـ»دوت الخليج»، أن المهرجان غير ربحي ويحوي 70 بوث عرض لتمور المزارعين والمصانع، إضافة لمنصة تمور المدينة التي بدأت في استقبال الطلبات من خارج المدينة لإيصال التمور، حيث تقوم المنصة في إيصال التمور لجميع مناطق المملكة ودول الخليج. وقال الحارثي إن المهرجان أقيم بالتعاون مع 13 جهة حكومية و28 جهة خيرية، ويهدف إلى تسويق إنتاج المزارع وتمور المدينة، ومن المتوقع أن يستمر المهرجان لمدة شهرين.

50 ريالاً سعر كيلو العجوة

عرض المزارعون إنتاج مزارعهم في موسم التمور بسعر 50 ريالاً لكيلو العجوة في حين وصل سعر الصقعي إلى 40 ريالاً و35 ريالاً للكيلو لتمر المجدول، وتعد هذه الأسعار مناسبة في الموسم بعد الركود الذي شهده القطاع بعد جائحة كورونا هذا العام، حيث من المتوقع أن يقوم المهرجان بالتسويق لإنتاج مزارع المدينة المنورة ويخلق فرص بيع كثيرة.

إقبال كبير

يشهد موسم التمور 2020 الذي تم افتتاحه مؤخراً إقبالاً مميزاً من الزوار والراغبين بالمشاركة من المزارعين والشركات ومصانع التمور وبدا المعرض هذا العام بصورة نموذجية في مساحات عرضه الرحبة بما يتناغم مكانة المنتج العالمي. وكان الموسم الذي تم افتتاحه على مرحلتين تجريبية لاطلاع الشركاء على خطط التشغيل والإجراءات الاحترازية ورسميّة لجمهور الرواد والعارضين قد جمع كافة المعنيين بمُنتج التمور –صناعة وإنتاجاً وتسويقاً – تحت سقف واحد وعلى مساحة رحبة تمتد لقرابة خمسين ألف متر متفرداً - وفقاً للرصد - بمزايا تنظيمية وتنافسية تليق بمكانة التمور، حيث تمكن من صناعة مناخ استثماري محفّز للشركات والمؤسسات لعقد الصفقات والشراكات. ويستهدف الموسم المٌقام بمنطقة العالية صناعة أجواء تجارية وصحيّة لسوق التمور وتمكين شباب وشابات الأعمال من المشاركة وبيع وشراء وتسويق التمور وتوفير منصة تسويقية دوليّة لتمور المدينة المنورة والأجنحة المشاركة. وكانت أمانة المدينة المنورة قد حرصت على إضافة ميزة خاصة لموسم التمور بمدّها بساط التشاركية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدد من الجهات المختصة بغية تحقيق أهداف الموسم والوصول به لسقف النجاح المنشود. يذكر أن موسم التمور يمثل أحد أهم مراكز القوة الاستثمارية بالمدينة المنورة نظراً لما يتمتع به من مزايا وخصائص تميزه عن كل أنواع التمور في العالم.

أهداف موسم تمور المدينة 2020

صناعة أجواء تجارية وصحية لسوق التمور

تهيئة المناخ الاستثماري للشركات المرتبطة أنشطتها بالتمور

تمكين شباب الأعمال من المشاركة في بيع وشراء وتسويق التمور

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توفير منصة تسويقية دولية لتمور المدينة وبناء الشراكات

إقامة برامج ومبادرات وفعاليات ثقافية وتوعوية واقتصادية

دعم الحلول التقنية والخدمات اللوجستية

تحقيق وتطبيق التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة

الفئات المستهدفة

مزارع التمور

شركات تسويق التمور

مصانع إنتاج وتعليب التمور

المتاجر الإلكترونية المتخصصة في بيع التمور

الأسر المنتجة في صناعة التمور ومشتقاتها

رواد الأعمال في صناعة وتطبيقات النخيل والتمور