أمانة الشرقية تنفذ 457 جولة رقابية

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد 6 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و8 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير 878 موقعا، بمشاركة 449 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 146239 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، كما تم رفع 7559 طنا من النفايات، وأزالت 4048 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9243 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.
كما استقبل مركز البلاغات 24 بلاغا تنوعت ما بين وجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.
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