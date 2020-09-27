السعودية اليوم / البرازيل تسجل 28378 إصابة جديدة بكورونا و869 وفاة



برازيليا 9 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 28378 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406.

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01:25ت م

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برازيليا 9 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسسجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 28378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 869 حالة وفاة.وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406.// انتهى //01:25ت م0126

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