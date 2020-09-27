السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية إلى 1437072 إصابةً



أديس أبابا 9 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة بفيروس

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في إفريقيا بلغ 35 ألفاً و 7 حالة وفاة.

// انتهى //

01:15ت م

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أديس أبابا 9 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية بلغ مليون و 437 ألفاً واثنين وسبعين إصابة.وأوضح المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في إفريقيا بلغ 35 ألفاً و 7 حالة وفاة.// انتهى //01:15ت م0123

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