السعودية اليوم / بلدية محايل عسير تواصل جهودها لتحسين المشهد الحضري



محايل 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس

واصلت بلدية محافظة محايل عسير اليوم، جهودها ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري" برفع وإزالة المخلفات والأنقاض، وتأهيل أرصفة الجزر الوسطية بالشوارع، وتقليم الاشجار، وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة والملصقات، وصيانة أعمدة الإنارة بالطريق والشوارع الرئيسة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة البلدية لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بمحافظة محايل عسير والمراكز التابعة لها.

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23:32ت م

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