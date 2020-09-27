السعودية | 15 تريليون ريال الإنفاق الحكومي الفعلي في ميزانيات السعودية خلال 5 عقود

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 دقائق - 1:30 صباحًا, 27 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض واصلت الحكومة السعودية إنفاقها السخي خلال الـ 50 عاما الأخيرة، وبالتحديد منذ 1969، لدعم النمو الاقتصادي والنشاط في القطاع الخاص.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، بلغ الإنفاق الحكومي الإجمالي خلال الفترة المذكورة نحو 15.02 تريليون ريال.

وتجاوز الإنفاق الفعلي التريليون ريال خلال أربعة أعوام هي، 2014 بإنفاق 1.14 تريليون ريال، حيث يعد الأضخم في تاريخ السعودية، ثم عام 2015 بإنفاق تريليون ريال، وعام 2018 بإنفاق 1.03 تريليون ريال، وأخيرا عام 2019 بإنفاق 1.06 تريليون ريال، وهو ثاني أضخم إنفاق فعلي في تاريخ السعودية.

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