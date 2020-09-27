، موجز "الخليج 365" الأسبوعي: احتفال استثنائي باليوم الوطني.. وخطاب ملكي أممي.. و"الهلال" يحتج آسيويًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - لقاح " كورونا " يقترب من الأسواق.. وقرار بعودة العمرة والزيارة.. و"التعليم" تقيِّم العودة

عاشت السعودية سبعة أيام استثنائية الأسبوع الماضي، عمت فيها الأفراح، وتوالت الرسائل والمقالات احتفالاً باليوم الوطني رقم 90، كما أطل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله- في كلمة ضافية عبر اتصال افتراضي لـ"الأمم المتحدة" شهدت شرحًا وإعلانًا لمواقف المملكة من جميع القضايا الدولية.

كما شهد الأسبوع الماضي قرار السماح بعودة الزيارة والعمرة ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل، وتم منح مواطنين وسام الملك خالد ووسام الملك سلمان، وسيشهد هذا الأسبوع نتائج تقييم وزارة التعليم لمدى عودة الطلاب لمقاعد الدراسة.

خادم الحرمين يهنئ المواطنين في ذكرى اليوم الوطني

قال الملك -حفظه الله- عبر موقع "تويتر": "في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطن عظيم، ومواطنين أوفياء. ونحمد الله على ما مَنّ به علينا من أمن واستقرار، ولحمة وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دور كبير في ترسيخها، متطلعين لمستقبل أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا. حفظ الله وطن ملكي،من كل مكروه".

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خادم الحرمين: المملكة مستمرة في مواجهة تحديات جائحة كورونا ومعالجة آثارها

أكدت المملكة أنها بوصفها رئيسًا لمجموعة دول العشرين مستمرة في الدفع بجهود الاستجابة الدولية للتعامل مع الجائحة ومعالجة آثارها الإنسانية والاقتصادية، جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمام أعمال الدورة (75) لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عبر الاتصال المرئي.

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مصدر بـ"الداخلية": صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا من داخل المملكة

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة، وانطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم، فقد صدرت الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

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بأمر الملك.. الموافقة على التنظيم الجديد للهيئة الملكية لمحافظة العلا

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة الملكية لمحافظة العلا، بحيث يحل محل الترتيبات التنظيمية للهيئة والصادرة بقرار مجلس الوزراء (131) بتاريخ 3 / 3 / 1439هـ.

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منح "الأنصاري" و"الصوينع" وسامي الملك خالد والملك سلمان

بموافقة ملكية تم منح المواطن عبدالرحمن محمد الأنصاري وسام الملك خالد من الدرجة الأولى لجهوده في التنقيب عن الآثار في المملكة، كما تم منح المواطن عبدالله الصوينع وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة.

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بالقصص المصورة.. دارة الملك عبدالعزيز تقدّم "العوجا"

قدمت دارة الملك عبدالعزيز برنامج "العوجا" كأول مشروع يستعرض تاريخ المملكة بأسلوب القصص المصورة، بالشراكة مع مؤسسة إنتاج.

ومن أبرز الذين يقدمهم الأعمال أئمة الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود والإمام عبدالعزيز بن محمد والإمام سعود بن عبدالعزيز والإمام عبدالله بن سعود، إضافة إلى الشخصيات بخروش بن علاس وطامي المتحمي وغالية البقمية وفرناس الفرناس.

https://sabq.org/P63KhS

"الخليج 365" تعد عشرات التقارير مسيرة الوطن في 90 عامًا

أعد محررو "الخليج 365" عشرات التقارير الخاصة عن اليوم الوطني, رصدت من خلالها مسيرة الوطن طوال ٩٠ عامًا، رصدت فيها أبرز التطورات التي مرت بالمملكة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وثماني مواد ملكية أصدرها الملك عبدالعزيز لتؤسس للسعوديين وطنهم المترامي الأطراف، ومحطات مليئة بالأمجاد في تاريخ قادة الوطن، منطق "الرحمة".. وهكذا تعامل المؤسس والملك سلمان وولي العهد مع وبائي الإنفلونزا وكورونا، وما بين صندوق شكاوى المؤسس وتعهد ولي العهد.. حرب المملكة على الفساد في 90 عامًا.

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الأسبوع المقبل.. "التعليم" تبدأ تقييمها للنظر في مدى عودة الطلاب

تبدأ وزارة التعليم اليوم عملية تقييم العملية التعليمية وذلك بعد مرور خمسة أسابيع من الفصل الدراسي الأول للنظر في مدى استمرار التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي الافتراضية فيما تبقى من الفصل الدراسي الأول أو العودة للدراسة.

https://sabq.org/jm4Hg6

بعد استبعاده من دوري الأبطال.. الهلال يرفع مذكرة احتجاج للاتحاد الآسيوي

قدَّم نادي الهلال السعودي مذكرة احتجاجية رسمية هذا الأسبوع لدى "الاتحاد الآسيوي" لكرة القدم؛ بعد استبعاد الفريق الكروي الأول من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 المقام حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

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"الصحة": تسجيل 461 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 769 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 26 سبتمبر 2020، تسجيل 461 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 332790 حالة.

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"الجوازات" تتيح خدمة تصاريح السفر للفئات المستثناة عبر"أبشر"

إنفاذًا للتوجيهات الكريمة القاضية برفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي، على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021م، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.

https://sabq.org/ds4YWZ

خطيب الحرم المكي: من أعظم النعم توحيد هذه البلاد.. ويد الله مع الجماعة

وقال إمام وخطيب المسجد الحرام: إن من التحدث بنعم الله ما منّ الله به على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد والوحدة والأمن والاستقرار وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والاهتمام بقضايا المسلمين والمواقف الإنسانية الخيّرة وتحقيق السلم العالمي منذ تأسيسها إلى هذا العصر الزاهر مما يُوجب شكر النعم والحفاظ على أمنها واستقرارها ومكتسباتها وتحقيق الوحدة الدينية واللحمة الوطنية والبيعة الشرعية ولزوم الجماعة والإمامة والسمع والطاعة والدعاء لولاة أمرها بالتوفيق والسداد.

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"الشؤون البلدية": أكثر من 300 ألف علم تزين شوارع مناطق المملكة احتفالاً باليوم الوطني الـ90

نفذت الأمانات بالمناطق والمحافظات والبلديات التابعة لها أعمال تركيب (307,907) أعلام في شوارع المملكة احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني التسعين لتوحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، حيث رفرفت الرايات الخضر التي تحمل راية التوحيد في كل أرجاء مدن المملكة من طرق وشوارع رئيسة وأماكن عامة ابتهاجًا بذكرى اليوم الوطني.

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"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع السلال الغذائية في لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجًا في عددٍ من المحافظات اللبنانية، وتم توزيع 16 طنًا و967 كيلوغرامًا من السلال الغذائية، استفاد منها 2,122 عائلة.

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"سعود الطبية": 75 % من مواليد اليوم الوطني إناث

أوضح الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية في "تويتر" أن نسبة الإناث من هؤلاء المواليد بلغت 75 %.

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5 رحلات يومية بين المملكة ودبي و"الإماراتية" تبدأ الحجز في هذا التاريخ

عادت الرحلات المجدولة من الخطوط السعودية إلى إمارة دبي؛ بدءًا من الأحد الماضي وبواقع 5 رحلات يومية؛ للربط بين دبي والرياض وجدة والدمام، وستنضم رحلات "طيران ناس" و"طيران الإمارات" الذي يبدأ رحلاته في أول أكتوبر القادم، بالإضافة إلى "فلاي دبي"؛ ليزداد عدد الرحلات تدريجيًا.

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رسالة سعودية إلى مجلس الأمن.. "تهديد خطير لكل دول البحر الأحمر"

حذّرت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، من أن "بقعة نفطية"، شوهدت على مسافة 50 كيلومترًا إلى الغرب من ناقلة متهالكة متوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر منذ أكثر من 5 سنوات.

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ترامب يعلن: اللقاح الأمريكي الرابع لكورونا وصل للمرحلة النهائية من التجارب السريرية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لقاح فيروس كورونا المرشح، وصل اليوم إلى المرحلة النهائية من التجارب السريرية، وأوضح الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي مساء أمس، أن اللقاح يُعد الرابع المرشح في الولايات المتحدة، وقد وصل إلى المرحلة النهائية من التجربة.

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الصحة العالمية: 200 لقاح ضد كورونا تحت التجربة وعلينا الاستعداد للجائحة المقبلة

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن نحو 200 لقاح مضاد للفيروس التاجي، توجد حاليًا في مرحلة التجارب السريرية وما قبل السريرية. وشدد غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف، على أنه كلما جرى اختبار عدد أكبر من اللقاحات لإنهاء الجائحة، زادت فرصة الحصول على لقاح آمن وفعال.

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