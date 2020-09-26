شكرا لقرائتكم خبر عن 79 مشروعًا تعليميًا تعزز من كفاءة التعليم بجازان والان نبدء بالتفاصيل

حقق التعليم العام بمنطقة جازان قفزات متلاحقة تعكس النهضة التربوية والتعليمية التي تعيشها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وتواكب خطط الدولة الطموحة ورؤية الوطن 2030.

وكشف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، عن 79 مشروعًا تعليميًا تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ، أُنجزت في هذا العهد الزاهر بأكثر من 636 مليون ريال ، تعكس اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على تعزيز منظومة التعليم وتطويرها .

وبين الدكتور أبوهادي، أن المشروعات التعليمية تنوعت لتشمل 29 مشروعًا تعليميًا للبنين و50 مشروعًا للبنات، لتضاف إلى ما تشرف عليه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان من مبان مدرسية تبلغ في مجملها 718 مبنى مدرسيًا للبنين والبنات، يدرس بها نحو 210,880 طالبًا وطالبة ، ويقوم على تعليمهم نحو 19,359 معلمًا ومعلمة، فيما يبلغ عدد قادة وقائدات المدارس 819 قائدًا وقائدة.

وثمن مدير تعليم جازان، اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم ، بوصفه ركيزة أساسية من الركائز التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق التقدم ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم ، منوهًا بما يشهده التعليم في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من منجزات وقفزات عملاقة ، تعزز حرص ولاة الأمر بأبناء الوطن ليواكبوا كل تقدم ومعرفة.