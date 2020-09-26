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2020-09-26 توقعات الأرصاد: سحب رعدية وغبار غدًا متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد. وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية والغربية، فيما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

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