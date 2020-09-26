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أكثر من 60 ألف شتلة ورود تُزيِّن شوارع وميادين جيزان

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2020-09-26

أكثر من 60 ألف شتلة ورود تُزيِّن شوارع وميادين جيزان

متابعات الخليج 365 - واس

أولت أمانة منطقة جازان اهتماماً بجماليات مدينة جيزان من خلال توفير المتطلبات التي من شأنها أن تعزز من العناصر البصرية والجمالية في المدينة بزراعة الورود بأنواعها وتنمية الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء في الميادين العامة وتجميل الشوارع .

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، أنَّ الأمانة أكملت زراعة 60 ألف شتلة من الزهور والورود في شوارع وطرق وميادين مدينة جيزان، إلى جانب تجهيز وصيانة المواقع في الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات العامة.

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وأشار بن سعيدان إلى أنَّ أعمال صيانة وزراعة المسطحات الخضراء بمدينة جيزان تتواصل من خلال الإشراف على مساحة تقدر بـ800 ألف متر مربع وإعادة تشكيل وتقليم الأشجار، وتأهيل وزراعة الكورنيش الأوسط ، إضافة إلى إعادة وزراعة حديقة الخزان وتطهير وتعقيم الألعاب والكراسي الموجودة فيها قبيل الاحتفاء باليوم الوطني ضمن جهودها في تطبيق الاحترازات والتدابير الوقائية المختلفة.

 


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