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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد أزيبي

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2020-09-26

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد أزيبي

استُشهد أثناء أداء مهامه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي

متابعات الخليج 365 - واس

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نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير بن عبدالعزيز وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد جندي أول عبدالله بن إسماعيل طاهر ازيبي، الذي استُشهد أثناء أداء مهامه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة نجران .

وأعرب نائب أمير المنطقة عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيًا الله -عز وجل- أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة , ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بأبنائها المواطنين في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استُشهد في ميدان العز والشرف للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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