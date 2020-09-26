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أغلق مئات العمال البنجلاديشيين الطرق أمام شركات ومكاتب طيران في العاصمة البنجلاديشية دكا مطالبين بتذاكر سفر للعودة إلى السعودية.
ونقلت تقارير بنجلاديشية عن شرطة دكا أن نحو 800 عامل يعملون في السعودية تجمعوا مطالبين بتذاكر سفر للعودة إلى وظائفهم، وأغلقوا بعض الطرق، كما أن بعضهم تشاجر مع رجال الشرطة.
وذكر طيران "بيمان" للخطوط الجوية البنجلاديشية أنه تم إعادة إصدار تذاكر لعدد من العمالة اليوم السبت، وسيتم إصدار تذاكر أخرى جديدة يوم غد الأحد.
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26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 11:56 PM
إعادة إصدار تذاكر لعدد من العمالة اليوم.. وإصدار أخرى جديدة يوم غد الأحد800 عامل بنجلاديشي يغلقون الطرق في "دكا" للحصول على تذاكر سفر إلى السعودية
أغلق مئات العمال البنجلاديشيين الطرق أمام شركات ومكاتب طيران في العاصمة البنجلاديشية دكا مطالبين بتذاكر سفر للعودة إلى السعودية.
ونقلت تقارير بنجلاديشية عن شرطة دكا أن نحو 800 عامل يعملون في السعودية تجمعوا مطالبين بتذاكر سفر للعودة إلى وظائفهم، وأغلقوا بعض الطرق، كما أن بعضهم تشاجر مع رجال الشرطة.
وذكر طيران "بيمان" للخطوط الجوية البنجلاديشية أنه تم إعادة إصدار تذاكر لعدد من العمالة اليوم السبت، وسيتم إصدار تذاكر أخرى جديدة يوم غد الأحد.
، 800 عامل بنجلاديشي يغلقون الطرق في "دكا" للحصول على تذاكر سفر إلى السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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