محمد بن مسعود - الدمام - بلغ إجمالي الإصابات 7,009,216 والوفيات 203,180 شخصًا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 50,584 إصابة مؤكدة و851 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 7,009,216 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 203,180 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد 26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 11:19 PM Advertisements بلغ إجمالي الإصابات 7,009,216 والوفيات 203,180 شخصًا الولايات المتحدة تسجل 50,584 إصابة جديدة و851 وفاة بكورونا الولايات المتحدة تسجل 50,584 إصابة جديدة و851 وفاة بكورونا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 50,584 إصابة مؤكدة و851 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 7,009,216 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 203,180 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تسجل 50,584 إصابة جديدة و851 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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