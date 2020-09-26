شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض باطنة يقترح استمرار التعليم عن بعد حتى توافر لقاح آمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

اقترح الدكتور صفوف العنزي؛ إستشاري العناية المركزة والإصابات وإستشاري الأمراض الباطنية ، والمدير الطبي مجموعة مستشفيات الحمادي، أن يتم تأجيل التعليم حضوريًا.

وقال العنزي إنه من الأفضل استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لتسجيل حالات صفرية وتوفر لقاح فعال وآمن .

وأشار إلى أن هناك صعوبة في تطبيق الطلاب الأطفال للاجراءات الوقائية.