شكرا لمتابعة خبر عن إعلامي يُحذر من كورونا: لم نتخطى الخطر حتى الآن (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):حذر الإعلامي جمال المعيقل من التعامل مع أزمة كورونا بتهوان في الفترة الحالية، مؤكدًا على خطورة الموقف.
وقال "المعيقل" عبر برنامج " يا هلا" : لم نتخطَ مخاطر كورونا حتى الآن.. يجب على كل مواطن أن يضع هذا في حسبانه واعتباره".
ولفت إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يضر الجميع، قائلا: "إذا ما انت خايف على نفسك، خاف على عائلتك وأقاربك".
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