شكرا لمتابعة خبر عن إعلامي يُحذر من كورونا: لم نتخطى الخطر حتى الآن (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر الإعلامي جمال المعيقل من التعامل مع أزمة كورونا بتهوان في الفترة الحالية، مؤكدًا على خطورة الموقف.

وقال "المعيقل" عبر برنامج " يا هلا" : لم نتخطَ مخاطر كورونا حتى الآن.. يجب على كل مواطن أن يضع هذا في حسبانه واعتباره".

ولفت إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يضر الجميع، قائلا: "إذا ما انت خايف على نفسك، خاف على عائلتك وأقاربك".