شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. المعيقل: الأتراك يهددون المستثمرين السعوديين ورفضوا التواصل معنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشف الإعلامي جمال المعيقل، عما يتعرض له المستثمرون السعوديون على الأراضي التركية من تهديدات ومحاولات لإزعاجهم.
وأضاف المعيقل خلال برنامج " يا هلا ":" حاولنا التواصل مع 3 من المستثمرين السعوديين في تركيا للحديث حول ما يواجهونه، فاعتذروا ".
وأوضح المعيقل أن المستثمرين السعوديين في تركيا يتلقون تهديدات من الأتراك لمنعهم من الظهور الإعلامي للحديث عن الاستثمار في تركيا، مضيفا:" المستثمرين أعتذروا عن الظهور الإعلامي خشية من مقاضاتهم أو اتخاذ إجراءات ضد ممتلكاتهم ".
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