متى يتم إيقاف الخدمات نتيجة المخالفات؟.. المرور يرد

كشف المرور السعودي، عن أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها.

وأوضح الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر تويتر، أن المادة «٧٥» من نظام المرور الفقرة «٣»، تنص على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها.

وأشار المرور، إلى أنه يبلغ المخالف بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا، فإذا لم يسدد يحال للمحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المتابعين عبر تويتر، والذي وجّه تساؤلًا قال فيه: «متى يتم إيقاف خدماتي بسبب المخالفات؟».