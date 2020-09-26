الجبير يبحث مع نظيره السريلانكي العلاقات الثنائية والموضوعات المشتركة

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، بوزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دينيش غوناواردينا.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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