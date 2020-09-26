القيادة تعزي أسرة وذوي شهيد الحدّ الجنوبي جندي أول عبدالله ازيبي

نقلها نائب أمير منطقة جازان..
نقل نائب أمير جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم السبت، تعازي ومواساة القيادة لوالد وذوي الشهيد جندي أول عبدالله بن إسماعيل طاهر ازيبي، الذي استُشهد أثناء أداء مهامه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحدّ الجنوبي بمنطقة نجران .
وأعرب نائب أمير المنطقة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا على أنَّ ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أنَّ ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في كل مكان، معربين عن فخرهم بابنهم الذي استُشهد في ميدان العزّ والشرف للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
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