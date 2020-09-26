شاهد كيف تعامل رجال الحد الجنوبي مع قناص معادٍ وتصفيته في لحظات

لمناسبة اليوم الوطني الـ90، بثت وزارة الحرس الوطني مقطع فيديو يظهر مدى اليقظة والاستعداد القتالي لرجال الحد الجنوبي في مواجهة الأهداف المعادية، وكذا التواصل الدائم بين الجنود في مواقع المواجهة ومركز العمليات والسيطرة.

وحقّق الفيديو، ردود فعل كبيرة، بعد أن حظي بإشادة رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وفي تأكيدٍ على يقظة رجال الحدّ الجنوبي، تناول الفيديو اتصالًا بين مركز المتابعة ورجال الحد الجنوبي للوقوف على آخر تطورات العمليات الميدانية في (نجران)، ودار الحوار التالي:

من شهاب إلى سهم واحد.. كيف تسمعني أجب؟

من سهم واحد إلى شهاب: أسمعك جيدًا مرر.

شهاب: أعطني الحالة عندك.

سهم واحد: الحالة الأمنية جيدة، ويوجد قناص معادٍ وسوف يتم رصده بإذن الله.

شهاب: في حالة ومشاهدة العدو تعامل معه.. استلمت يا بطل؟

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سهم واحد: استلمت.

أثناء استعداد رجال الحد الجنوبي للتعامل مع الهدف، راح جنودنا البواسل يرفعون روحهم المعنوية عبر كلمات مؤثرة «أتينا بعزم يفل الحديد.. أردنا لك الخير يا موطني.. بعزم أكيد ورأي سديد وفيك نعيم لكل الورى وليس غريبًا أيا موطني».

في تلك اللحظات يبدأ التعامل مع الهدف المعادي، حيث ترتفع أصوات تبادل إطلاق النيران. ويظهر رجال الحد الجنوبي البواسل وهم يظهرون شجاعة منقطة النظير أثناء التعامل مع الهدف المعادي.

بعد لحظات تصدر تعليمات سهم 1 إلى رجاله بوقف الرماية، ليبلغ مركز العمليات (شهاب) بتطورات الموقف. ويدور الحوار التالي:

من سهم واحد إلى شهاب.. هل تسمعني؟

شهاب: مرر يا سهم واحد.

سهم واحد: أبشرك.. تمّ إصابة القناص المعادي إصابة دقيقة ولله الحمد.

شهاب: هذه عوايدكم يا أبطال.. تأكد من خلو المنطقة المعادية.