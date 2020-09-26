فتح برامج الزيارة.. توجيهات جديدة بشأن المرافق الخارجية التابعة لشؤون الحرمين.. تعرّف عليها

وجّه الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة للرئاسة تدريجياً؛ وفق الإجراءات الاحترازية ابتداءً من 1 ربيع الأول ١٤٤٢هـ.

وحدّد السديس، تلك المزارات في «مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين»، الكائنين بحي أم الجود، إضافة إلى مكتبة الحرم المكي الشريف، ببطحاء قريش.

وأكد السديس، ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الموصَى بها من قبل الجهات المعنيّة؛ حرصًا على سلامة الزائرين وصحتهم، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الموجبة لذلك.

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يُشار، إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت في وقت سابق إغلاق برامج الزيارة لمرافقها الخارجية؛ ضمن حزمة التدابير الوقائية التي اتخذتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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