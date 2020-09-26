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محمد بن مسعود - الدمام - هنأ وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس النادي الأهلي عبد الإله مؤمنة، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.
وحجز الأهلي مقعده في دور ربع النهائي عقب فوزه على شباب الأهلي دبي الإماراتي.
وسيتم سحب قرعة الدور ربع النهائي، الاثنين المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.
وبات من المؤكد وجود فريق آخر سعودي آخر في دور ربع النهائي على اعتبار أن إحدى مباريات دور الـ16 ستكون مواجهة سعودية خالصة تجمع النصر وشقيقه التعاون.دوري أبطال آسيا الهلال فيروس كورونا الجديد وزير الرياضة
26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 09:48 PM
هنأ وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس النادي الأهلي عبد الإله مؤمنة، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.
وحجز الأهلي مقعده في دور ربع النهائي عقب فوزه على شباب الأهلي دبي الإماراتي.
وسيتم سحب قرعة الدور ربع النهائي، الاثنين المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.
وبات من المؤكد وجود فريق آخر سعودي آخر في دور ربع النهائي على اعتبار أن إحدى مباريات دور الـ16 ستكون مواجهة سعودية خالصة تجمع النصر وشقيقه التعاون.
، وزير الرياضة يهنئ الأهلي .. بمناسبة التأهل لدور ربع نهائي أبطال آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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